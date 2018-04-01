بوّابة إلكترونية خاصّة بالوثائق الإدارية لـ”الزماقرة” قريبا

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، خلال اشرافه الأحد على اطلاق أول رخصة سياقة بيوميترية بالعاصمة.

أن الإدارة الجزائرية ستسعى إلى فتح بوابة خاصّة لمختلف الوثائق لصالح الجالية الجزائرية.

في انتظار اطلاق خدمات إلكترونية جديدة مستقبلا، مبرزا بدوي أن الجزائر وفي إطار خوضها مسيرة العصرنة.

ستشهد يوما ما محطة محورية وقاريّة بمناسبة إستصدار ثالث بطاقة ألكترونية ألا وهي رخصة سياقة بيوميترية.

وكشف بدوي عن شراكة وطنية جديدة، لأول مرّة بين شركة وطنية وأخرى خاصة في خطوة لانتاج هيكل اندماج، محرّكها الأساسي طاقة شبّانية من خرّيجي الجامعات الجزائرية.

وهو ما يقتح المجال أمام المؤسسات الوطنية والشبانية الناشئة بالولوج إلى هذا المجال، وجعل البلد قطبا قاريا متميّزا في الصناعات الإلكترونية.

ونوّه وزير الداخلية أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، أمر في عديد المناسبات إلى تسريع وتيرة الإنجاز لبلوغ إدارة إلكترونية يستفيد منها المواطن، فكان لزاما على رفع هذا التحدّي.

وهذا من خلال تسخير إمكانيات ضخمة،في سبيل تحقيق البرنامج الرئاسي المرتبط بالرقمنة، في سبيل الرّقي للخدمات الإدارية وجعلها ضمن المعايير الدوليّة.