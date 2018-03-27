“بوڤرون” عمل سينمائي ضخم على شاشة “النهار” في رمضان

تعرض قناة النهار أكبر عمل سينمائي جزائري تحت عنوان ” بوڤرون” خلال شهر رمضان الفضيل.

المسلسل يعرض على قناة “النهار” خلال الشهر الكريم، من 28 حلقة، يجمع بين مختلف أجيال الفنانين الجزائريين.

حيث يلتقي الجيل المخضرم مع الشباب في حلقات تعود بالزمن إلى العصور الغابرة بمشاركة الفنان حميد عاشوري، نوال زعتر.

بالإضافة إلى فوزي سايشي، كمال بوعكاز، ريم غزالي، كريمة فريد “خالتي بوعلام”.

وكذا فنانين من الجيل الجديد مثل إسلام زنغا، موني بوعلام، عادل إيبيزا، زكار محمد وكوكبة أخرى من الفنانين الشباب.

ويعتبر المسلسل عمل فني مميز، خصصت له إمكانيات مادية ضخمة ليكون أول عمل فني سينمائي بتقنية K4.

من إنتاج جزائري مائة بالمائة من حيث التمثيل والإخراج وكل ما تعلق بالموارد البشرية.

والإمكانيات المادية واللوجيستية بأحدث التقنيات السينمائية في الإخراج والمعالجة

وسيكون متوفر أيضا بعد شهر رمضان كفيلم في قاعات السينما الجزائرية.