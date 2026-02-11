بوڨرة يلتقي رئيس الاتحاد اللبناني لتسطير برنامج العمل

التقى الناخب الوطني السابق، مجيد بوڨرة، اليوم الأربعاء، رئيس الاتحادية اللبنانية لكرة القدم، هاشم حيدر.

وجرى اللقاء بحضور الأمين العام للاتحاد، جهاد الشحف، ومدير المنتخب الوطني اللبناني، رشيد نصار.

وتم التطرق إلى جملة من الملفات المتعلقة بالمنتخب الوطني الأول، لا سيما التحضيرات الخاصة بالمرحلة المقبلة، وبرنامج العمل المسطر. إضافة إلى الاستحقاقات الرسمية المنتظرة خلال الفترة القادمة.

وأكد بيان صادر عن الاتحاد اللبناني لكرة القدم أن الاجتماع يندرج في إطار التنسيق المتواصل بين الاتحاد والجهاز الفني، من أجل توفير أفضل الظروف للمنتخب الوطني. وضمان جاهزيته الكاملة للاستحقاقات القادمة، بما يخدم تطلعات كرة القدم اللبنانية ويحقق الأهداف المسطرة.