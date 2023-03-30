بو الحبيب :”البطولة الجزائرية ضمن الأفضل في شمال إفريقيا”

كشف المدير العام لشباب قسنطينة محمد بو الحبيب أنه يرى البطولة الجزائرية ضمن الأفضل في شمال افريقيا.

كما قال بو الجبيب في تصريح لـ “النهار” اليوم الخميس “دخلنا في عهد جديد و يجب العمل على الأمور المتفق عليها، ونحاول الاتفاق على الأمور التي تحدث فيها خلافات”

كما أضاف بو الحبيب “نحن كرؤساء، يجب العمل من أجل العودة بالفائدة للكرة الجزائرية، الفرق الجزائرية يجب عليها تطوير نفسها بنفسها في كل الجوانب”

ختم الرجل الأول في فريق السياسي “نملك بطولة تقريبا ضمن الأفضل في شمال إفريقيا، ولما في الدول العربية”.

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