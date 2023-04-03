بو الحبيب: “نحضر لمباراة مولودية الجزائر مثل أي مباراة أخرى”
بقلم كريم تيغرمت
أكد محمد بولحبيب، رئيس شباب قسنطينة، بأن التحضيرات التي يجريها فريقه تحسبا لمواجهة مولودية الجزائر، تجري بصفة عادية، مثل مبارياتهم السابقة.
وصرح بولحبيب، لتلفزيون “النهار”: “مباراتنا المقبلة ستكون بين فريقين عريقين شباب قسنطينة ومولودية العاصمة”.
كما أضاف: “نُحضّر لهذه المباراة مثل باقي مبارياتنا، من خلال وضع الطاقم الفني في أريحية، وتوفير كل طلبات الفريق”.
وتابع محمد بولحبيب: “نتمنى أنّ نشهد مباراة في المستوى، تسودها الروح الرياضية، وتكون عرس كروي”.
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