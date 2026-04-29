بيئة: وفد من الصندوق الأخضر للمناخ في زيارة إلى الجزائر

يقوم وفد رفيع المستوى من الصندوق الأخضر للمناخ بزيارة للجزائر في الفترة بين الـ 27 أفريل والـ1 ماي. وهذا ضمن مساعي تعزيز التعاون بين الجزائر والصندوق في مجال المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال هذه الزيارة، سيتم عرض برنامج قطاع البيئة وجودة الحياة والمشاريع الإستراتيجية التي تشرف عليها في مختلف مجالات القطاع. وعلى رأسها التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، مع بحث آفاق التعاون الدولي ودعم قدرات البلاد في تطوير مشاريع بيئية مستدامة ذات أثر ملموس.

وفي هذا الإطار، سيتنقل الوفد للاطلاع ميدانيا على أشغال إعادة تأهيل السد الأخضر، باعتباره أحد المشاريع البيئية الإستراتيجية. التي تندرج ضمن جهود مكافحة التصحر والتكيف مع التغيرات المناخية.

وتضطلع وزارة البيئة وجودة الحياة باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية مع الصندوق الأخضر للمناخ، بدور محوري في تعزيز الدعم والمرافقة. ضمن الآليات الدولية للتمويل المناخي وجل المبادرات الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

