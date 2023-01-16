“بياري” العاصمة يطيح بشبكة إجرامية تتاجر بالاسلحة النارية ويوقف 7 أشخاص

من المرتقب أن تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ملف شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالاسلحة النارية. من مختلف الانواع بين العاصمة ولاية الوادي مقابل مبالغ مالية متفاوتة تصل ال 40 مليون للقطعة الواحدة.

بحيث كان ينحدران من بحي بوزريعة بالعاصمة يمولهما احد الأشخاص يقطن بالوادي بالاسلحة. بإحدى أما صفقات الشراء فتتم ببناية في طور الانجاز بعاصمةالولاية انا صفقات البيع فكانت تتم لمحطة نقل المسافرين بالاخضرية.

كما تضم الشبكة 7 متهمين من بينهم اثنين موقوفين ويتعلق الامر بالمدعو ” ب.ح” بائع مجوهرات بولاية سطيف. والمدعو “”ب.س” تاجر في بيع وشراء السيارات.

كما سيواجه المتهمون تهما تتعلق بجناية المتاجرة في السلاح والذخيرة وحمل سلاح من الصنف الخامس.

وقائع القضية

وقائع القضية انطلقت في ظل وصول معلومات لفرقة البحث والتحري لامن العاصمة. مفادها وجود شبكة متخصصة في الإتجار غير الشرعي بالاسلحة النارية من مختلف الانواع. من بينها بندقيات الرمي الدقيق وكذا البندقيات المضخية من عيار 12 و16 ملم يتم تهريبها من دولة تركيا. وأخرى تم شراؤها من ولاية الوادي وأن تلك الأسلحة هي معروضة للبيع بمبلغ 40 مليون سنتيم للقطعة الواحدة. وأن المدعو ” ز.ا” والمدعو ” ت.ا” المقيمين ببوزريعة هما من يقومان بعرضها.

كما مكنت تحريات الضبطية من تحديد هوية المدعو ” ز.ا” ويتعلق الامر بالمسمى ” فرحات.ز” 30 سنة. أما ” ت.ا” فيسمى ” ب.أ.ت” 36 سنة أما الوسيط الذي يبرط بينهما الممول يدعى ” م.محمد”” المقيم بالعاشور.

كما كشفت العمليات التقنية للهواتف النقالة أنهم بصدد التنقل إلى مدينة “عين الكبيرة” ولاية سطيف للالتقاء بشركائهم. وعند وصول رجال الضبطية ” عناصر متسربة” تم استقبالهم من طرف شخص يدعى “ب.ح”. أين ادخلهم الى بناية في طور الانجاز كان في انتظارهم شخص. يدعى “مختار” وبحوزته “بندقية” من نوع “سانتيتيان”. واتفقوا على مبلغ 23 مليون سنتيم، فقام ” ب.ح” باخطار مصالح الأمن أنه يعرف شخص من عين ولمان يدعى “سمير”. يحوز على بندقية صيد يعرضها للبيع بمبلغ 58 مليون سنتيم. مخبأة عند شخص يدعى “أنور” ويتعلق الامر يالمدعو ” ب.س”.

وبعد معاينة السلاح. تم الاتفاق على التسليم بالجزائر العاصمة ثم تغيير التسليم الى محطة الراحة بالاخضرية ولاية البويرة. ليتم توقيف شخصين على متن سيارة من نوع ” بيكانتو” على متنها ” ب.ح” و” ر.م” وبحوزتهما بندقية صيد من نوع ” سانتيتيان” عيار 12.

تصريحات المشتبه فيه

بالإضافة إلى ذلك صرح المشتبه فيه “ر م” تاجر من ولاية سطيف أنه يعرف ” ح.ب” منذ سنتين وقبل 20 يوم أخبره “ب.ح”. بوجود بندقية بصدد بيعها لشخص من العاصمة وطلب منه مرافقته مقابل مبلغ مالي.

كما اخبره أن مكان تسليم السلاح يكون بمحطة المسافرين بالاخضرية فتتقلوا على متن سيارة من نوع “كيا بيكانتو”. وبحوزتهما بندقية صيد نافيا علمه بمصدر البندقية.

كما صرح المدعو ” ف.ز” أنه يعرف المدعو ” م.محمد” منذ؟15 سنة وخلال شهر ديسمبر 2019 تعرف على شخص يدعى “حسام”. أخبره بوجود سلاحين ناريين من نوع بندقية صيد للبيع الأولى مستعملة بـ28 مليون سنتيم. والثانية جديدة بمبلغ 35 او 40 مليون سنتيم وطلب منه جلب مشتري فعرض الفكرة على صديقه ” كريمو” الذي اعجب بالفكرة.