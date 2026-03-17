بياري العاصمة يوقف شخصين ويحجز 28 كلغ “كيف” موجهة للترويج

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بأمن العاصمة، من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من شخصين مشتبه فيهما في الإتجار غير المشروع بالمخدرات.

وأورد بيان لشرطة العاصمة اليوم الثلاثاء أن العملية تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا ، وانطلقت على إثر إستغلال معلومات بخصوص نشاط شبكة إجرامية مختصة في الإتجار غير المشروع بالمخدرات ، وقادت التحريات إلى تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم مع حجز (28) كلغ كيف معالج ، بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ (30) مليون سنتيم من عائدات الترويج ، مع حجز مركبة كانت تستعمل في ترويج السموم.

واستكمالا لاجراءات التحقيق تمّ تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا ، لإنجاز ملف للإجراءات الجزائية .