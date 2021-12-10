“بياري” المسيلة تطيح بشبكة مهلوسات وتحجز 5900 قرص في بوسعادة!

في إطار محاربة كافة أشكال الإجرام، وخاصة ما تعلق منها بجرائم الحيازة والمتاجرة غير المشروعة في المؤثرات العقلية، تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية المسيلة، بالتنسيق مع الفرقة متعددة المهام للجمارك الجزائرية في المسيلة، من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 5900 قرص مهلوس، مع توقيف 3 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة.

وجاء ذلك بعد معلومات وصلت لذات المصالح، تفيد بوجود شبكة إجرامية تقوم بنقل وترويج المؤثرات العقلية انطلاقا من إحدى الولايات الشرقية، ليتم وضع خطة عمل محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيهم بمدخل مدينة بوسعادة على متن سيارة سياحية من نوع “إيبـيزا”، والتي ضبط بداخلها بعد عملية تفتيشها على كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 5900 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين” 300 ملغ، مع حجز المركبة المستغلة في عملية النقل.

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم الثلاثة وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوسعادة من أجل النقل، التخزين وحيازة المؤثرات العقلية بغرض الاتجار غير الشرعي مع استحضار مركبة، والذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، حيث تم إيداع اثنين منهم في مؤسسة إعادة التربية ببوسعادة، مع وضع الآخر تحت تدابير الرقابة القضائية.

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تمكن أمن دائرة جامعة بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المغير، من حجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية والمهلوسات. خلال عمليتين متفرقتين أسفرتا عن توقيف شخصين ينحدران من إحدى الولايات الشرقية.

وتعود تفاصيل العمليتين إلى استغلال معلومات حول عزم الموقوفين نقل كمية من المهلوسات إلى إحدى الولايات الشمالية على متن مركبتين. ليتم وضع خطة أمنية مكنت من توقيفهما وحجز كميات معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 39300 قرص.

كما تم حجز المؤثرات العقلية المحجوزة مخبأة بإحكام داخل المركبتين ومموهة بمستلزمات صنع الحلويات.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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كما تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة المقرن بولاية الوادي، من وضع حد لنشاط مروّج المؤثرات العقلية. كما حجز أزيد من 6300 قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت عقب استغلال معلومات تفيد برصد نشاط مشبوه لشخص في العقد الثالث من العمر ينحدر من المنطقة.

كما يقوم المشتبه فيه بإستغلال أحد المساكن بأحد أحياء المدينة في تخزين الحبوب المهلوسة. وقد تم توقيف الشخص متلبسا بحيازة 6300 قرص مهلوس.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي للمتورط وتقديمه أمام الجهات القضائية. عن جرم الحيازة والتخزين لغرض البيع لحبوب مهلوسة ومواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي تدخل في مكوناتها مواد مخدرة.

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كما تمكن عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة المقرن بولاية الوادي، من وضع حد لنشاط مروّج المؤثرات العقلية. كما حجز أزيد من 6300 قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت عقب استغلال معلومات تفيد برصد نشاط مشبوه لشخص في العقد الثالث من العمر ينحدر من المنطقة.

كما يقوم المشتبه فيه بإستغلال أحد المساكن بأحد أحياء المدينة في تخزين الحبوب المهلوسة. وقد تم توقيف الشخص متلبسا بحيازة 6300 قرص مهلوس.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعداد ملف جزائي للمتورط وتقديمه أمام الجهات القضائية. عن جرم الحيازة والتخزين لغرض البيع لحبوب مهلوسة ومواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي تدخل في مكوناتها مواد مخدرة.

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