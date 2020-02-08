“بياري” عنابة توقف ثلاثيني بحوزته 8 كلغ من المرجان

تمكنت قوات فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية عنابة، من حجز كمية تقارب 8 كيلوغرامات من المرجان الملكي الفاخر بحوزة ثلاثيني داخل سيارته.

وأوضح محافظ الشرطة بريك خالد رئيس فرقة “البياري” أن مصالحه تلقت معلومات حول نقل كمية من المرجان حديث النهب من سواحل الشرق الجزائري، وتحويله إلى منزل في حي سيدي سالم التابع لبلدية البوني لتنظيفه وتجفيفه.

وبتكثيف التحريات تم الترصد لسيارة مشبوهة من نوع “بولو” وبتفتيشها عثر بداخلها على كمية تقارب 8 كيلوغرامات من المرجان، الذي تم نهبه وإقتلاعه قبل عملية الحجز بساعات قليلة، كما عثر بمنزله على محرك بحري وأدوات تستعمل في نهب المرجان ووزنه.

وقد تم تحويل صاحب السيارة وهذه المادة الممنوعة مباشرة إلى مقر الفرقة لمباشرة الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة في حقه، تحضيرا لتقديمه أمام الجهات القضائية بمحكمة الحجار هذا اليوم.