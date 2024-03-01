بياري قسنطينة تحجز 180 غرام من الكوكايين و217 قرص مهلوس 

تمكن عناصر فرقة البحث و التدخل من وضع حد لنشاط مروج مخدرات صلبة و مؤثرات عقلية يبلغ من العمر 49 سنة.

حيثيات القضية جاءت بناءا على معلومات مفادها وجود شخص من معتادي الاجرام يقيم بقسنطينة. و كذا خارج الوطن، يقوم بالمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة ، حيث يقوم بجلبها من دولة اجنبية على فترات متفرقة.

العمل الاستعلامي مكن من تحديد هوية المشتبه فيه وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص اقليميا تم استصدار اذن بالتفتيش لمقر اقامته، الخطة العملية المحكمة مكنت من توقيف المشتبه فيه بحي الزيادية على متن مركبة من نوع بيجو ، ليتم تحويله الى مقر اقامته و مباشرة عملية التفتيش والتي كانت ايجابية.

حيث أسفرت هذه العملية على ما يلي: – ضبط كمية من المخدرات الصلبة ( كوكايين ) تقدر بـ180 غرام. كما تم ضبط 217 قرص مهلوس. وأيضا مبلغ من العملة الوطنية يقدر بـ 110 مليون سنتيم. ومبلغ من العملة الصعبة يقدر بـ 49 الف اورو.

بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، وفق ملف اجراءات جزائية ، عن قضية استيراد وشحن، نقل عن طريق العبور ، حيازة و تخزين للمخدرات الصلبة ( كوكايين ) والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة قصد البيع باستعمال مركبات ذات محرك.