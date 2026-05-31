“بياري” معسكر يفكك شبكة إجرامية منظمة ويحجز أزيد من 38 كغ “زطلة”

تمكنت فرقة البحث والتدخل (BRI) بأمن ولاية معسكر من شلّ نشاط شبكة إجرامية منظمة مختصة في التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات، ينطلق نشاطها من الولايات الغربية للوطن، مع ضبط أزيد من 38 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف شخصين من عناصرها.

العملية التي تم تنفيذها تحت إشراف النيابة المختصة، مكنت محققي الفرقة من تحديد مواصفات وسيلة النقل المخصصة لنقل الشحنة وتوقيفها بمنطقة سيق بولاية معسكر.

وضبط بداخل تجاويف هيكلها على 38 كلغ و500 غرام من الكيف المعالج، مع توقيف سائقها. قبل أن يتم تحديد هوية شريكه الثاني وتوقيفه بولاية بجاية.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيق.