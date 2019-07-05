فككت عناصر فرقة مكافحة البحث والتحري بأمن ولاية ميلة نهاية هذا الأسبوع، شبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة الوطنية.

وحسبما أفاد به بيان لمصالح أمن الولاية، فإنّ تفاصيل القضية تعود إلى تلقي ذات المصالح معلومات

حول نشاط مجموعة إجرامية تنشط في مجال تزوير أوراق نقدية من العملة الوطنية المزورة، وذلك على مستوى محور بلديتي ميلة وواد النّجاء.

لتتمكن في الأخير من الوصول إلى الشبكة بعد التحري والتحقيق العميق، حيث تم الإطاحة بالشبكة المكونة من 5 أفراد.

وحجز مبلغ 41 مليون سنتيم مزوة كانت بحوزة المشتبه بهم، وفقا لنفس البيان.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق قُدم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بميلة، حيث صدر في حق ثلاثة

منهم أمر إيداع رهن الحبس في حين وضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية، استنادا لذات المصدر.