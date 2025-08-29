“بياري” العاصمة يطيح بشبكة إجرامية ويضبط أزيد من 3 كلغ من المخدرات الصلبة

أطاحت فرقة البحث والتدخل “البياري” بأمن العاصمة، بشبكة إجرامية تتكون من شخصين مشتبه فيهما في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب بيانٍ للمصالح ذاتها، العملية مكنت من حجز أزيد من 3 كلغ من المخدرات الصلبة، ومبلغ مالي.

وأوضح البيان أن العملية جاءت إثر استغلال معلومات بخصوص نشاط شبكة إجرامية مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأسفرت التحريات التي قامت بها المصلحة المعنية عن تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم. مع حجز 29 صفيحة من الكيف المعالج بوزن 3 كلغ 54 غراماً، من المخدرات الصلبة (قنب هندي).

ووفقا للمصدر ذاته، تم خلال العملية نفسها حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 36000 دج من عائدات الترويج ومركبة كانت تستعمل في الترويج.

مع تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا وفقا لملف إجراءات جزائية.