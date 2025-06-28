“بيام” 2025.. استخراج كشوف النقاط بداية من الغد

أعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، اليوم السبت، أن عملية استخراج كشوف النقاط الخاصة بتلاميذ شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2025، ستنطلق يوم غد الأحد.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذه العملية التي ستنطلق يوم غد الأحد 29 جوان 2025، وستستمر إلى غاية يوم 29 جويلية 2025. عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات https://bem.onec.dz.

مشيرا أن الموقع سيغلق بتاريخ 29 جويلية 2025.

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