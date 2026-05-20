بيام 2026: تعبئة شاملة للإمكانيات لضمان السير الحسن للامتحانات

عرفت مختلف مراكز الإجراء عبر ولايات الوطن تعبئة شاملة لكافة الإمكانيات البشرية والمادية في طار امتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة ماي 2026. تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود. الرامية إلى ضمان السير الحسن للامتحانات وتوفير أفضل ظروف المرافقة والتكفل بالمترشحين، بما يسمح لهم باجتياز اختباراتهم في أجواء يسودها الهدوء والانضباط والطمأنينة.

ووقف الولاة على مدى جاهزية مراكز الإجراء من مختلف الجوانب التنظيمية. لاسيما ما تعلق بظروف الاستقبال، النقل، الإطعام، التغطية الصحية، المرافقة النفسية والبيداغوجية. وكذا ضمان التزويد المستمر بالمرافق والخدمات الضرورية. تجسيدا لتعليمات وزير الداخلية المتعلقة بمرافقة التلاميذ وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على أداء امتحاناتهم في أحسن الظروف. بالتنسيق مع مختلف المصالح والهيئات المعنية.

كما تم اتخاذ كافة التدابير الأمنية والتنظيمية اللازمة لتأمين محيط مراكز الامتحانات وضمان السير العادي لهذا الاستحقاق الوطني. مع تسخير مختلف الوسائل والإمكانات لضمان راحة وسلامة المترشحين والمؤطرين على حد سواء.

في حين، يجتاز المترشحون امتحانات شهادة التعليم المتوسط لهذه الدورة عبر مختلف ولايات الوطن على مدار ثلاثة أيام. وسط متابعة ميدانية متواصلة من طرف السلطات المحلية والمصالح المختصة. حرصا على توفير كل الظروف الكفيلة بإنجاح هذا الموعد الدراسي الهام.

وفي ذات السياق، جدد الولاة تشجيعاتهم لبناتنا وأبنائنا المترشحين، متمنين لهم كامل التوفيق والنجاح. ومؤكدين حرص الدولة، على مواصلة مرافقتهم وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على تحقيق نتائج إيجابية في مسارهم الدراسي.

