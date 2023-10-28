بيان إسرائيلي حول التوغل البري في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت، عبر بيان له، أن قوات الجيش الصهيوني دخلت الليلة الماضية إلى المنطقة الشمالية من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي: “نتقدم في مراحل الحرب.. لقد دخلت قوات الجيش الليلة الماضية إلى المنطقة الشمالية من قطاع غزة ووسعت نطاق العمليات البرية”.

وأضاف “أن قوات المشاة والمدرعات والهندسة والمدفعية تشارك في هذه العملية”.

وقال ذات المتحدث، أن توسيع العمليات يخدم كافة أهداف الحرب في هذا الوقت. مشيرا إلى أن الجيش يجري تقييما مستمرا للأوضاع ويسير قدما تمشيا مع مراحل القتال.

وأضاف بأن الجيش يواصل شن هجمات مكثفة وواسعة النطاق جوا وبحرا.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ22 منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”. ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري يوم الجمعة 27 أكتوبر على القطاع وكثف غاراته على كافة المحاور.

وأسفر القصف عن وقوع أكثر من 7 آلاف قتيل وآلاف الجرحى والمفقودين في قطاع غزة.