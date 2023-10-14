بيان السياسة العامة للحكومة: تثمين سلسلة الإجراءات التي مست فئة الشباب

ثمن نواب البرلمان، اليوم ، سلسلة الإجراءات التي مست فئة الشباب الشباب باعتبارها وسيلة لتدعيم اللحمة الوطنية التي تتيح مواجهة التحديات داخليا وخارجيا.

خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي, بحضور الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ركز عدة نواب في مداخلاتهم حول الاستثمار في المورد البشري.

كما ثمن النائب عن جبهة المستقبل، سفيان صديقي، سلسلة الإجراءات التي مست فئة الشباب على غرار منحة البطالة، وتوظيف فئة حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه كنخبة للمجتمع.

وفي ذات الجلسة دعا النائب إلى اتباع تلك القرارات بإجراءات جديدة, وهو ما أيده فيه عدة نواب، إذ طالب النائب عن حزب الافلان، أحمد بن عيسى، بفتح مناصب مالية جديدة لهذه الفئة “تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص”.

في حين طالبت النائب عن جبهة المستقبل صبرينة أحمد مالك، بفتح مناصب الشغل لمختلف الفئات، خاصة الأطباء المتخرجين، كم دعا النائب عن صوت الشعبن عمار صحراوي، الى “بذل أقصى الجهود لغلق ملف البطالة”.

وعرفت الجلسة تثمين عدد من النواب سياسة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، حيث أشاد النائب عن الأرندي سفيان فايد، بـ”التطور المسجل” في هذا المجال. وأضاف ذات النائب أن “تقييم أداء الحكومة يقتضي الإحاطة بالظروف الداخلية والخارجية وما تميزت به من أزمات ضاغطة”.

وفي السياق ذاته يرى النائب عن حركة البناء الوطني، عبد الباسط غربي، أن “استكمال مسار رقمنة مختلف القطاعات، منها الإدارة، من شأنه قطع الطريق أمام محاولات الفساد”.

أما بخصوص ملف الجالية الوطنية بالخارج دعا النواب إلى تنظيم لقاءات دورية مع الجالية للاستماع الى انشغالاتها من جهة وبحث آليات التعاون مع هذه الشريحة من جهة أخرى. كا دعا النواب إلى النظر في معادلة الشهادات في التعليم العالي بالنسبة لبعض الفئات وكذا خفض سعر تذاكر السفر لتيسير التنقل.

وجدد جدد النواب التأكيد على موقف الجزائر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. محملين المجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له الفلسطينيون من عدوان من طرف الاحتلال الصهيوني الغاصب.