بيان الكاف.. لجنة تنظيم الشان تحيل قضية غياب المغرب إلى الهيئة القضائية

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف في بيان صادر عبر الموقع الرسمي أنه تلقى بيانا من قبل لجنة تنظيم الشان. حول غياب المغرب.

وقالت الكاف في بيان لها، أمس، أن اللجنة المنظمة لكأس افريقيا للمحلين رفعت قضية غياب المغرب الى الهئية القانونية التابعة لها، كما أضافت “اجتمعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس إفريقيا للمحليين بالجزائر. وفقا للوائح القانونية بالجزائر العاصمة”.

وأردفت “قررت اللجنة المنظمة ان تكون المجموعة الثالثة مكونة من ثلاثة منتخبات فقط، ويصعد اول فريقين، إلى جانب خروج المنتخب مغلوبا”.

كما ختمت الهيئة الإفريقية “ذات اللجنة نقلت الملف مباشرة إلى الهييئة القضائية التابعة للإتحاد الإفريقي”.

وكانت لجنة تنظيم الشان بالجزائر قد وضعت المغرب منهزما بثلاث أهداف مقابل صفر في اول مباراة له امام السودان.

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