بيان “النهار” بخصوص منع حملة تبون الوفد الصحفي من التغطية

قرر المترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة عبد المجيد تبون صباح اليوم الخميس منع طاقم “النهار” من مرافقته لتغطية تجمعه الشعبي.

جاء قرار المنع بعد ساعات من نشر مداومته الإنتخابية بيان تضمن تجريح وإتهامات خطيرة في حق مؤسسة “النهار”.

بررت مداومة المرشح تبون قرار منع تنقل فريق “النهار” معهم، بمقال صدر في الموقع الإلكتروني لجريدة “النهار”.

تضمن خبر توقيف عمر عليلات أحد أبرز وجوه حملة المترشح عبد المجيد تبون.

تؤكد “النهار” أن توقيف عمر عليلات من طرف فصيلة الأبحاث للدرك الوطني.

هو خبر تناولته بحيادية مع الأخذ بعين الإعتبار حساسية الخبر وأثاره المباشرة على المرشح عبد المجيد تبون.

نؤكد أن توقيف عمر عليلات بارون الخمور في الجزائر،خبر نشرته كل الصحف والقنوات والمواقع الإلكترونية،وللأسف الشديد لم يعد سرا يخفى.

تذكر”النهار”بأنها كانت قد إلتزمت ووقعت السبت الماضي على ميثاق أخلاقيات الحملة الإنتخابية للرئاسيات وستبقى ملتزمة به مع هذا المترشح وغيره.

تؤكد “النهار” مرة أخرى، أن لغة الإقصاء والتهميش لا يمكن بهما بناء الجزائر لمن يريد أن يصبح رئيسا لكل الجزائريين.