بيان بخصوص المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بالخارج

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الخميس، بيانا صحفيا، بخصوص المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بالخارج.

وجاء في البيان، أنه “عقب اختتام فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية يوم الخميس 27 لمانص عليه المرسوم الرئاسي رقم 24-182 المؤرخ في 02 ذي الحجة عام 1445 الموافق 08 جوان سنة 2024 المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة، وطبقا لأحكام المواد66 و 67 و 68 و 69 من الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، تنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى علم كافة المواطنات والمواطنين المقيمين بالخارج أن فترة الاعتراضات والطعون المتعلقة بالتسجيل أو الشطب في القوائم الانتخابية، تكون حسب الترتيب الزمني الآتي:

فترة الاعتراضات ( أمام لجنة مراجعة القوائم الانتخابية على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج)

- تكون الاعتراضات في التسجيل أو في الشطب ابتداءا من الجمعة 28 جوان الى غاية الثلاثاء 2 جويلية 2024؛ – آخر أجل للبث في الاعتراضات يكون الخميس 4 جويلية 2024؛

– آخر أجال لتبليغ قرار اللجنة يكون الثلاثاء 9 جويلية 2024.

فترة الطعون ( أمام الجهة القضائية المختصة).

– آخر أجل لتسجيل الطعن يكون الثلاثاء 16 جويلية 2024؛ آخر أجل للبت في الطعن يكون الأحد 21 جويلية 2024؛

– آخر أجل لإرسال الحكم الى الأطراف المعنية يكون الاثنين 24 جويلية 2024 .

كما ذكرت السلطة المستقلة، أنه يحق للمواطنات والمواطنين المقيمين في الخارج تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق، أو لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في الامر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 المشار إليه أعلاه.