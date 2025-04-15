بيان جد هام للمسجلين في “عدل 3”

دعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، كافة المسجلين في “عدل 3” إلى ضرورة استكمال إجراءات تحميل الملفات.

وفي بيان لوكالة عدل، دعت المسجلين في برنامج “عدل 3” المتأخرين عن استكمال إجراءات تحميل الملفات الولوج إلى المنصة www.aadl.dz لأجل إتمام هاته العملية.

وأضافت وكالة عدل، أن استكمال تحميل الملفات يسهّل عملية دراستها وكذا معالجتها.

وقد وضعت وكالة “عدل”، رقم أخضر 3040 تحت تصرف المسجلين في هذه الصيغة من أجل الإجابة عن استفسارات المواطنين وانشغالاتهم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور