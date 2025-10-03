بيان رسمي.. الفاف تتوعّد الشركاء المزيّفين

أصدرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بياناً رسمياً وجّهت من خلاله تنبيهاً للرأي العام، والمتعاملين الاقتصاديين، وكافة الشركاء الإعلاميين والمؤسساتيين، بخصوص ما سجّلته في الفترة الأخيرة من حالات استعمال غير مرخّص للشعارات والرموز الرسمية، فضلاً عن استغلال صورة المنتخب الوطني في أغراض إعلانية وتجارية.

وأوضحت الفاف أن هذه الرموز والعناصر تُعد ملكية حصرية لها، وأي استغلال لها في الحملات الإعلانية أو الترويجية يستوجب ترخيصاً مسبقاً وصريحاً من الهيئة الكروية.

كما شدّدت هيئة الرئيس وليد صادي على أن أي استعمال مخالف يُعتبر خرقاً للقوانين المعمول بها ويعرّض أصحابه لإجراءات ومتابعات قضائية.

ودعت الفاف جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام الصارم باحترام حقوق الاتحاد وصورة المنتخب الوطني، مؤكدة أنها تحتفظ بكامل حقها في اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لحماية رموزها وممتلكاتها المعنوية، وصون مكانة المنتخب الجزائري داخلياً وخارجياً.