بيان رسمي للبطلة الجزائرية إيمان خليف

ردّت البطلة الجزائرية في رياضة الملاكمة، إيمان خليف، على ما تم تداوله اليوم في بعض وسائل الإعلام الفرنسية بخصوص اعتزالها.

مؤكدةً أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.

وقالت خليف، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة فيسبو”: “أود أن أوضح للرأي العام أن الأخبار التي تتحدث عن اعتزالي الملاكمة غير صحيحة. وهي مبنية فقط على تصريحات صادرة عن شخص لم يعد يمثلني بأي شكل من الأشكال. وأعتبره قد خان الثقة وخان الوطن بتصريحاته الكاذبة والمغرضة”.

وأضافت: “لم أعلن يومًا اعتزالي الملاكمة، بل ما زلت ملتزمة بمسيرتي الرياضية. أتمرن بانتظام وأحافظ على لياقتي البدنية بين الجزائر وقطر، استعدادًا للاستحقاقات القادمة”.

كما أكدت البطلة الجزائرية أن نشر مثل هذه الشائعات يهدف إلى التشويش والإساءة لمسيرتها الرياضية والمهنية. مشددة على أنها ستظل وفيّة لرياضة الملاكمة ولوطنها الجزائر. ولن تثنيها هذه الأخبار الكاذبة عن مواصلة الدفاع عن الألوان الوطنية وتشريف الجزائر في مختلف المحافل الدولية.

وختمت الملاكمة، خليف، بيانها بتوجيه الشكر لكل من يدعمها ويقف إلى جانبها، مؤكدة أن مسيرتها الرياضية مستمرة بإذن الله.