بيان رسمي من شباب بلوزداد بشأن “الميركاتو”

أصدرت إدارة نادي شباب بلوزداد بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، أكدت من خلاله أن المدير الفني الرياضي للنادي، توفيق قريشي، هو الممثل الرسمي والوحيد المخول له التعامل باسم النادي في جميع الملفات المتعلقة بانتداب أو تسريح اللاعبين.

وأكدت إدارة النادي العاصمي أن أي تعامل أو مفاوضات تُجرى خارج هذا الإطار لن تُعترف بها ولن تُؤخذ بعين الاعتبار، سواء كانت مع لاعبين، أندية أخرى، أو وكلاء أعمال.

ويأتي هذا التوضيح في وقت يعرف فيه سوق الانتقالات الصيفية حركية كبيرة، وتسعى فيه عدة أطراف إلى ربط اسم النادي بعدة صفقات دون الرجوع إلى الجهات الرسمية المخوّلة قانونيًا.

ويهدف هذا القرار إلى ضمان الشفافية والتنظيم في إدارة الفريق، والحفاظ على صورة النادي، مع وضع حد للتصرفات الفردية التي قد تضر بمصالحه في فترة حساسة من الموسم.