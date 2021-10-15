بيان في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.

قراءنا الأكارم: وحّدوا الله تعالى واعرفوا أخلاق نبيكم المصطفى فإنها مشتملة على القيام بحق الله وحقوق عباده وبها الحياة السعيدة والغايات الحميدة كان -صلى الله عليه وسلم قائماً بشكر ربه منيباً إليه

كان صلى الله عليه وسلم – حليما رفيقا (أدركه أعرابي فجذبه جذباً شديداً وكان عليه برد غليظ الحاشية فأثرت حاشيته في عاتق رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من شدة جذب الأعرابي فقال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء)

وخدمه أنس بن مالك رضي الله عنه عشر سنين في الحضر والسفر فما قال له أف قط ولا قال لشيء صنعه لم صنعته ولا لشيء تركه لم تركته وما ضرب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بيده شيئاً قط لا امرأة ولا خادماً إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله وكان أحسن الناس خلقاً فلم يكن فاحشاً ولا متفحشاً .

وكان أجود الناس فما سئل على الإسلام شيئاً إلا أعطاه فجاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة وكان أزهد الناس في الدنيا فقد خير بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين لقاء ربه فاختار لقاء ربه وكان يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه ومات ولم يخلف ديناراً ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراً إلا سلاحه وبغلته ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير ابتاعه لأهله .

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية: