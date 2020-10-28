بيان لرئاسة الجمهورية قال إن ذلك تمّ بناءً على توصية من طاقمه الطبي..نقل الرئيس تبون إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

تمّ، مساء أمس الأربعاء، نقل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية.

وحسب بيان لمصالح رئاسة الجمهورية، فإن نقل الرئيس تبون إلى ألمانيا، جاء بناءً على توصية من طاقمه الطبي.

وكانت مصالح رئاسة الجمهورية قد أعلنت، مساء أول أمس، عن دخول رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى مستشفى عين النعجة العسكري من أجل العلاج.

وقال بيان أصدرته رئاسة الجمهورية، مساء الثلاثاء، إن الرئيس تبون، قد دخل إلى وحدة متخصّصة للعلاج في المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة في الجزائر العاصمة.

وأضاف البيان، بأن الحالة الصحية للرئيس مستقرة، ولا تستدعي أيّ قلق، مضيفا بأن رئيس الجمهورية يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه.

وقبل أربعة أيام، أعلنت رئاسة الجمهورية عن خضوع الرئيس تبون للحجر الطوعي، إثر اكتشاف إصابة عدد من الإطارات السامية في رئاسة الجمهورية والحكومة بـوباء “كورونا”.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان أصدرته في حينه، إن “الطاقم الطبي للرئيس، قد نصحه بمباشرة حجر صحي طوعي لمدة خمسة أيام، بداية من يوم 24 أكتوبر، بعدما تبين بأن العديد من الإطارات السامية في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا”.