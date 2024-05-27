بيان للجيش المصري حول إستشهاد جندي برصاص صهيوني

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، اليوم الإثنين، إجراء تحقيق حيال مقتل جندي مصري بنيران إسرائيلية في رفح.

وقال المتحدث في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: “القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة. حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودى برفح. مما أدى إلى مقتل أحد العناصر المكلفة بالتأمين”.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه يحقّق في “إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية وأنه على اتصال مع الجانب المصري بهذا الصدد”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة “إكس”: “قبل بضع ساعات وقع حادث إطلاق نار على الحدود المصرية. ويجري التحقيق في هذا الموضوع. كما يجرى التواصل مع الجانب المصري بهذا الشأن”.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع “حادث غير عاد بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في معبر رفح”. مشيرة إلى أن “إسرائيل تجري تحقيقا في تفاصيله”.