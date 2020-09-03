بيان للحماية المدنية بالوادي حول حريقي التسرب النفطي بأم الطيور

أصدرت مديرية الحماية المدنية لولاية الوادي بيانا صحفيا حول حادث الحريقين الذي شبا بعد التسرب نفطي من انبوين نقل بترول بمنطقة أم الطيور.

وقالت المديرية في باينها: مصالحنا مازالت في عين المكان لاخماد حريقين لتسرب نفطي من انبوين نقل بترول الانبوب الاول، خط حاسي مسعود سكيكدة والثاني حاسي مسعود بجاية، مصالح سونطراك بالمرارة اوقفت امداد النفط في انبوب خط سكيدة، الانبوبان يبعدان على بعضهما مسافة حوالي 500 متر ، هناك ثلاث جرافات تقوم بفتح المسالك لوصول الياتنا لاخماد الحريقين، العملية مازالت متواصلة.

وقالت مصادر النهار اونلاين ان الجرفات تفتح الطريق لاخماد الحريق،فيما تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد الحريق بانبوب التسرب النفط بواد ايتل بقرية البعاج ببلدية ام الطيور.