بيان مفاجئ.. الكامرون تضع الكاف في ورطة حقيقية

بعدما كان مبرمج اليوم، إفتتاح ملعب “الأولمبي” في الكاميرون الذي سيحتضن اللقاء الأول من مباريات كأس أمم إفريقيا.

خرج الإتحاد الكاميروني بـ “بيان” مفاجئ، أكد فيه إستحالة تسليم الملعب الرئيسي في وقته المحدّد.

كما أعلن الإتحاد الكاميروني، أنّه سيعلن عن موعد الإفتتاح في موعد لاحق، دون تحديده.

وتتواصل الفضائح لدى البلد المنظم للعرس الكروي المقبل، بعدما تناقلت مختلف وسائل الإعلام الإفريقية صور صادمة في وقت سابق. أكّدت مرّة أخرى عدم جاهزية الكاميرون للطبعة المقبلة.

يذكر، أن المنتخب الوطني الجزائري سيشارك في “الكان” في مجموعة تضم كل من سيراليون. غينيا الإستوائية. كوت ديفوار.

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فضحت عدد من الصور التي نقلتها بعض مواقع الإعلام الإفريقية الإتحاد الكامروني لكرة القدم والمسؤولين عن تنظيم الكان المقبل. كما نقلت المواقع عدد كبير من الصور لفشل الكاميرون في الوصول إلى الجاهزية التامة لإحتضان العرس الكروي الإفريقي “الكان”. وهذا في جانفي المقبل على أتم وجه.

ومن المنتظر أن تكشف “الكاف” خلال اليومين المقبلين. عن القرار النهائي بشأن إحتضان ملعب “الأولمبي” للمباراة الإفتتاحية أو نقله إلى مكان أخر.

وكانت الصدمة كبيرة حينما اكتشف المسؤولون أن الملعب الذي سيحضتن اللقاء الافتتاحي ليس جاهزا بعد. وهو الذي كان مفترض أن يتنتهي أشغاله في وقتها المحدّد.

وكشف بيان “الكاف” أنه من غير المستبعد نقل “الكان” إلى قطر أو المغرب، في حالة عدم جاهزية الملاعب إلى جانب ذلك أعطت مهلة نهايتها 30 نوفمبر.

وهددت الكاف الكاميرون في حالة عدم جاهزيتها وتسوية مشاكل ملاعبها. ويذكر، أن مهلة الكاف إنتهت يوم أمس، بشأن التحذيرات التي وجهت للإتحاد الكاميروني.

ومن المنتظر، أن تعتمد الكاف على أدلة واضحة وصور وفيديوهات التي فضحت كل شيء، وقد تصعّد اللهجة مع المسؤولين بحكم أن “الكان” لم يتبق منه إلا شهر واحد فقط.

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