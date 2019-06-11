بيان مفبرك متداول حول تفعيل التوقيت الصيفي بولايات الجنوب
يتداول بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بيان لوزارة العمل حول التوقيت الصيفي بالمناطق الجنوبية.
البيان لا اساس له من الصحة في، ضل مطالب شعبية بضرورة تفعيل التوقيت الصيفي بولايات الجنوب.
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