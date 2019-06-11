بيان مفبرك متداول حول تفعيل التوقيت الصيفي بولايات الجنوب

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بيان مفبرك متداول حول تفعيل التوقيت الصيفي بولايات الجنوب
بقلم رحومة عبد العالي

يتداول بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بيان لوزارة العمل حول التوقيت الصيفي بالمناطق الجنوبية.

البيان لا اساس له من الصحة في، ضل مطالب شعبية بضرورة تفعيل التوقيت الصيفي بولايات الجنوب.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com