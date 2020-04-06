بيان من دار الإفتاء المصرية حول “عدم صيام رمضان”

فندت دار الإفتاء المصرية، إصدارها فتوى بجواز عدم صيام شهر رمضان، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان لذات الهيئة نشرته على تويتر: “لم ننشر أي فتوى متعلقة بصوم رمضان هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما يشاع على صفحات السوشيال ميديا غير صحيح”.

وأكد البيان، أن دار الإفتاء، ستعلن عن أي تفاصيل خاصة بأي فتاوى جديدة في هذا الشأن عبر الصفحة الرسمية.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية، قد أعلنت إنها لن تسمح لأي جهة بإقامة موائد في محيط المساجد أو أي ملحقات تابعة لها هذا العام خلال شهر رمضان.

ودعت الوزارة، أهل الخير والجمعيات والجهات التي كانت تقيم موائد إفطار في رمضان، لإخراج ذلك نقدا أو سلعا غذائية للفقراء والمحتاجين قبل دخول الشهر المبارك.