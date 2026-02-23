بيان مهم للسفارة الأمريكية حول التأشيرات

أكدت سفارة الولايات المتحدة لدى الجزائر، اليوم الإثنين، أن عملية التدقيق والمتابعة الخاصة بالتأشيرات الأمريكية لا تتوقف بعد منحها لحامليها.

وجاء في بيان للسفارة، نشرته على صفحتها الرسمية بفاسبوك: “لا تتوقف عملية التدقيق في التأشيرات الأمريكية بعد إصدارها.

يتمّ التحقق بشكلٍ مستمر من حاملي التأشيرات لضمان الالتزام بجميع القوانين الأمريكية وقواعد الهجرة. كما قد يتمّ إلغاء تأشيراتهم وترحيلهم من الولايات المتحدة في حال عدم الالتزام بذلك”.