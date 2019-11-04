بيان: نقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين هي الممثل الوحيد للعمال في شركة SOPIEG

الوطني
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بيان: نقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين هي الممثل الوحيد للعمال في شركة SOPIEG
بقلم عبد الرحمن سالمي

أعلنت نقابة شركة الممتلكات العقارية للصناعات الكهربائية والغازية بأنها النقابة الوحيدة الممثلة للعمال على مستوى الشركة.

وأكد البيان الموقع من طرف الأمين العام ورئيس لجنة المشاركة بأن النقابة الممثلة للعمال هي النقابة النقابة المنضوية تحت جناح الإتحاد العام للعمال الجزائريين.

وأضاف البيان  أن نقابة كنفدرالية القوى المنتجية والنقابة الوطنية لعمال الكهرباء و الغاز غير متواجدة وليس لها أي تمثيل على مستوى المؤسسة.

كما كشفت ذات الوثيقة عن  نسبة الإنتماء للنقابة على مستوى المؤسسة والتي بلغت 90 بالمائة خلال 2019


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