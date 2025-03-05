بيان هام بخصوص الحركة التنقلية لموظفي التربية
بقلم عايدة.ع
أصدرت وزارة التربية الوطنية، اليوم الأربعاء، بيانا توضيحيا بخصوص مشاركة الموظفين المعينين بصفة مؤقتة في الحركة التنقلية للسنة الدراسية 2025-2026.
وحسب بيان الوزارة، يلزم الموظفون المعينون بصفة مؤقتة خلال السنة الدراسية 2022-2023. بالمشاركة في الحركة التنقلية للسنة الدراسية 2025-2026، كونهم قضوا 3 سنوات في المنصب.
أما الموظفين الذين عيّنوا بصفة مؤقتة خلال السنة الدراسية 2023/2024 أي أنهم قضوا سنتين في المنصب فلهم اختياران، إما المشاركة في الحركة التنقلية لسنة 2025-2026 ويعتبرون ملزمين بها وبالتالي يدرج منصبهم شاغرا ويفقدون بذلك مدة المكوث في المنصب، أو استكمال 3 سنوات بحكم ان تعيينهم تم قبل صدور المرسوم التنفيذي 25-54 .
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