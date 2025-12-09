بيان هام بخصوص تسديد أشطر عدل 3

أصددرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ” عدل ” مساء اليوم الثلاثاء بيانا هاما بخصوص تسديد أشطر برنامج سكنات عدل 3.

وأعلنت وكالة “عدل” في بيانها عبر حسابها على فيسبوك ” عن إجراءات جديدة لتسهيل تسديد أشطر سكنات “عدل 3”.

وأكدت وكالة “عدل”في البيان ذاته أن عملية التسديد متاحة للمكتتبين بخيار التسديد الالكتروني إما عبر “البطاقة الذهبية” أو “بريدي موب” أو “بريدي واب”

والهدف من هذه الإجراء يهدف إلى تسهيل إجراءات التسديد على المكتتبين أينما كانوا.