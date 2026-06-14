بيان هام بخصوص تمويل الحملة الانتخابية

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، بياناً هاماً، بخصوص الإرسال الأولي لوصولات الهبات المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 2 جويلية 2026.

وذكرت لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، أنه يتعين على الأمين المالي للحملة الانتخابية أن يسلم نسخة من الوصل للواهب. ويرسل فورا نسخة منه إلى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية عبر البريد الالكتروني التالي: [email protected]

حيث يجب القيام بذلك آنيا من طرف الأمناء الماليين للحملة الانتخابية. بالإضافة إلى ضم كل الوصلات إلى الملف الكامل لحساب الحملة الانتخابية الذي يودع لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.