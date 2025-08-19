بيان هام بخصوص حج 2026

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، كافة وكالات السياحة والأسفار، الراغبة في الترشح لتنظيم عملية الحج لموسم 1447هـ/2026م، للتسجيل وسحب دفتر الشروط الخاص بالعملية.

وحسب بيان للديوان، إنطلقت العملية، ابتداء من يوم 14 أوت 2025 م، عبر البوابة الجزائرية للحج https://bawabetelhadj.dz. والموقع الرسمي للديوان الوطني للحج والعمرة https://onpo.dz.

ويودع الملف يدويا في ظرف مغلق عليه عبارة (تنظيم عملية الحج لموسم 1447هـ/2026م، ولاية المقر الرئيسي للوكالة…..، لا يفتح)، لدى الديوان الوطني للحج والعمرة -مديرية نشاط الحج- المديرية الفرعية لتنظيم نشاط الحج، الكائن بشارع محمد عليلات -بجوار مسجد عبد الحميد بن باديس- القبة / الجزائر. وذلك ابتداء من يوم 17 أوت 2025م، مقابل دفع مبلغ 5.000,00 دج في حساب الديوان الوطني للحج والعمرة رقم (64/ 001006210300000088) بالبنك الوطني الجزائري، وكالة الأبيار.

ويعتبر آخر أجل لاستلام ملفات الترشح يوم 24 أوت 2025م، على الساعة 12:00 ظهرا.