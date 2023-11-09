بيان هام بخصوص مادة البصل 

أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اليوم الخميس بيانا هاما بخصوص تصدير مادة البصل.

وأوضحت الوزارة في ذات البيان أن المؤسسة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية ” SARPA ” تصدر 400 طن من مادة البصل إلى كوت ديفوار.

وأضاف البيان أن عملية التصدير الأولى جاءت من اجل امتصاص الفائض وحماية منتوج الفلاحين.

كما ان تصدير مادة البصل جاء بعد تسجيل فائض في الإنتاج يكفي احتياجات السوق الوطنية وبعد تكوين مخزون امني وفير من هذه المادة واسعة الاستهلاك.