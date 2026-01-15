بيان هام بخصوص موسم الصيد 

أصدرت مصالح الوزير الاول اليوم الخميس بيانا هاما بخصوص موسم الصيد 2025-2026.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى أنه عقب ما تناولته بعض وسائل الإعلام حول منع نشاط الصيد ابتداءً من منتصف شهر جانفي الجاري.

تؤكد مصالح الوزير الأول أنّ موسم الصيد 2025-2026 مفتوح منذ 1 ديسمبر 2025.

كما توضّح أنّه بموجب أحكام القانون المتعلق بالصيد فإنّ برمجة موسم الصيد يتم حسب نوع الطريدة.

وأيضا حسب الولايات المعنية بقرار من السلطات الولائية والتي تأخذ بعين الإعتبار نوع الطريدة وفترات الراحة البيولوجية.