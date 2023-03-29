بيان هام حول إقتناء قسيمة السيارات

نشرت المديرية العامة للضرائب بيانا هاما عبر حسابه الرسمي في الفيسبوك بخصوص إقتناء قسيمة السيارات لسنة 2023 .

وأنهت ذات المديرية علم وبصفة إستثنائية لمالكي السيارات السياحية، السيارات النفعية وسيارات نقل المسافرين الذين لم يتمكنوا بعد من إقتناء قسيمة السيارات لسنة 2023.

انه ستكون قباضات الضرائب مفتوحة يوم السبت 1 أفريل 2023، من الساعة 00 :09 إلى الساعة 14:00. وذلك لتمكينهم من شراء هذه القسيمة.

كما اضافت المديرية أن الأجل القانوني المحدد لإقتناء قسيمة السيارات 2023، ينقضي يوم الأحد 2 أفريل 2023.