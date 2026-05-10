بيان هام حول إيداع ملفات التصريح الجماعي بالترشح للتشريعيات

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، عن كيفيات إيداع ملفات التصريح الجماعي بالترشح بمناسبة إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 2 جويلية 2026.

وذكرت السلطة المستقلة، في بيان لها، قوائم المترشحين المعنيين بتقديم استمارات التوقيع الفردي أنه يتعين عليهم تقديمها قبل تاريخ آخر أجل لإيداع الترشيحات يوم 18 ماي 2026.

وتُسلم استمارات التوقيع الفردي إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية أو رئيس اللجنة الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج حسب الحالة للمراقبة والاعتماد واعداد محضر يسلم لهم بغرض إرفاقه ضمن ملف التصريح الجماعي بالترشح.

كما ذكرت السلطة المستقلة، قوائم المترشحين، أن المفوض بإيداع ملف التصريح الجماعي بالترشح يجب أن يكون مترشحا ضمن القائمة المودعة.