بيان هام حول استئناف عملية التسجيل في “عدل 3” 

أصدرت وزارة السكن والعمران والمدينة مساءاليوم الجمعة بيانا هاما بخصوص التسجيل في برنامج “عدل 3”.

وأوضحت الوزارة أن عملية التسجبل في برنامج “عدل 3” توقفت وذلك بغية دراسة طلبات الاكتتاب التي بلغت 1.440.340 طلب.

وأكد ت الوزارة أن استئناف عملية التسجيل في برنامج “عدل 3” مباشرة بعد دراسة جميع طلبات الاكتتاب.

وفتحت الوزارة منصىة التسجيل للإكتتاب في برنامج سكنات عدل 3 يوم 5 جويلية الماضي كان يوم الجمعة منتصف الليل أخرأجل للتسجيل.

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