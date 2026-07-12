بيان هام حول التجنيد في مدارس أشبال الأمة

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، عن إنطلاق عملية سحب إستدعاءات المترشحات والمترشحين المقبولين للمشاركة في مسابقة الدخول لمدارس اشبال الأمة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، يمكن سحب إستدعاءات المترشحات والمترشحين المقبولين للمشاركة في مسابقة الدخول لمدارس اشبال الأمة عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الوطني: https://preinscription.mdn.dz/ .

وأضاف البيان، أن آخر أجل لتحميل الاستدعاءات سيكون يوم 21 جويلية 2026.

هذا وتم إحداث مدارس أشبال الأمة بهدف تأسيس قطب امتياز لتكوين إطارات المستقبل لفائدة الجيش الوطني الشعبي.

وتتولى مدارس أشبال الأمة ضمان تعليم مدرسي للطور الثانوي، وتكميل التعليم المدرسي بتكوين يطور قيم الوطنية، الإنضباط، السلوك المتحضر، روح المسؤولية والعمل الجماعي.

وكذا توجيه الشبل المتحصل على شهادة البكالوريا، حسب احتياجات وزارة الدفاع الوطني والمعدل المحصل عليه في امتحان البكالوريا. لمتابعة تكوين عسكري وجامعي في إحدى هياكل التكوين للجيش الوطني الشعبي.