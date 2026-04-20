بيان هام حول التسجيلات في القوائم الإنتخابية

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،عن تمكين المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية من الاستفادة من خدمات إلكترونية مخصصة للتحقق من وضعيتهم الانتخابية، وذلك تحسبا لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر يوم 2 جويلية 2026.

وحسب بيان لذات الهيئة، بإمكان المواطنين الولوج إلى المنصة الرقمية التابعة للسلطة، عبر الرابط: https://services.ina-elections.dz، للتأكد من تسجيلهم وتحديد مركز ومكتب التصويت. أو طلب نسخة من بطاقة الناخب، إضافة إلى تقديم طلبات تحيين وتصحيح المعلومات الشخصية.

وذكرت السلطة المستقلة أن فترة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تمتد إلى غاية يوم 26 أفريل 2026.

وبالنسبة للمواطنات والمواطنين الذين أودعوا طلبات تسجيل في القائمة الانتخابية، قالت ذات الهيئة، أن تأكيد تسجيلهم في القائمة الانتخابية سيكون بمجرد تعليق إعلان اختتام فترة المراجعة الاستثنائية ونشر قائمة المسجلين الجدد في القائمة الانتخابية بداية من يوم 27 أفريل 2026.