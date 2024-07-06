بيان هام حول التسجيلات في عدل 3

أصدرت وزارة السكن والعمران والمدينة مساء اليوم بيانا هاما بخصوص منصة التسجيل في برنامج “عدل 3” .

وتعلم الوزارة في بيانها إلى جميع المواطنين أنه يعتبر مسجلاً كل من تلقى الرسالة الصوتية المتعلقة بالتسجيل في برنامج “عدل 3” بعد اتصاله بالرقم الثابت المعروض في المنصة .

كما أوضحت الوزارة أنه فتحت منصة التسجيل في برنامج “عدل 3” لليوم الثاني من الساعة الثامنة صباحا (08:00) إلى غاية السادسة مساء (18:00) .

وبلغ عدد المسجلين 452 ألف مكتتب عبر كامل التراب الوطني إلى غاية الساعة السادسة (18:00) من مساء اليوم السبت، 06 جويلية 2024.

واكد البيان أن عملية التسجيل ستستمر في منصة التسجيل الرقمية لبرنامج “عدل 3” يوم الغد الأحد، 07 جويلية 2024، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا (08:00) وحتى السادسة مساءً (18:00). وستستمر هذه العملية يوميًا حتى يتمكن كل مواطن من التسجيل.