بيان هام حول المصادقة على الوثائق المدرسية

أعلمت وزارة التربية الوطنية كافة المواطنات والمواطنين المعنيين بعملية المصادقة على الوثائق المدرسية، أنه تم تغيير مكان إيداع ملفات المصادقة.

وحسب بيان للوزارة، سيتم ابتداء من يوم غد الأحد، استقبال الملفات على مستوى ملحقة وزارة التربية الوطنية الكائنة بشارع محمود بوجعطيط القبة الجزائر (رويسو). بدلاً من مقر وزارة التربية الوطنية الكائن بـ 8 شارع بكين المرادية، الجزائر. وذلك بغية تحسين الإجراءات الإدارية وضمان سرعة وجودة الخدمات المقدمة.

وأوضحت الوزارة، أن هذا الإجراء، يأتي، في إطار تنظيم سير العملية بشكل أفضل. وتقريب الإدارة من المواطن بالنظر إلى تواجد هذه الملحقة بمكان يقع بالقرب من مختلف محطات النقل العمومي (الميترو الترامواي الحافلات سيارات الأجرة، مما يسهل وصول المواطنين إليها.

وتستقبل الملفات، من يوم الأحد إلى يوم الخميس، من الساعة التاسعة صباحًا، إلى غاية الساعة الثالثة مساءً. وذلك وفق ترتيبات تنظيمية تضمن السير الحسن للعملية.