بيان هام حول الملاريا والدفتيريا في الجزائر

أصدرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، بيانا هاما حول ظهور حالات الدفتيريا والملاريا الوافدة في ولايات الجنوب.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه نظرا للوضع الصحي الذي تشهده بعض ولايات الجنوب مع ظهور حالات الدفتيريا والملاريا الوافدة. تطمئن وزارة الصحة أن جميع الحالات يتم التكفل بها وفق البروتوكولات العلاجية المعمول بها، وأنه يتم ضمان متابعة يومية للوضعية الوبائية على المستويين المركزي والمحلي.

وأكدت الوزارة أن الجزائر حصلت على شهادة منظمة الصحة العالمية للقضاء على الملاريا، وأن الحالات المسجلة حاليا هي حالات وافدة من بلدان موبوءة.

وذلك بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، ونظرا للظرف الراهن، انطلقت اليوم الجمعة 27 سبتمبر لجنة طبية متكونة من 14 فردا. وتم إرسال طائرة محملة بكميات كبيرة من الأدوية والأمصال المضادة للدفتيريا ووسائل الحماية اللازمة إلى كل من تمنراست وإن قزام و برج باجي مختار.

هذا وقد أوفدت الوزارة، أمس الخميس، بعثة خبراء إلى ولايتي تمنراست وإن قزام للوقوف على الوضعية السائدة. وتوفير حصة من الأدوية والأمصال المضادة للدفتيريا.

وسيتم إرسال مهمة ثانية، يوم الأحد المقبل، إلى ولاية برج باجي مختار مجهزة أيضا بحصة من الأدوية والأمصال المضادة للدفتيريا.

وللإشارة، فإن وزير الصحة عبد الحق سايحي يتابع وينسق الجانب العملياتي، ومتابعة الوضعية بالتنسيق مع ولاة الولايات المعنية والمؤسسات الصحية في عين المكان و الإدارة المركزية.