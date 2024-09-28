بيان هام حول ترحيل الجالية الجزائرية المقيمة بلبنان

أعلنت السفارة الجزائرية ببيروت، أن عملية ترحيل المواطنين الجزائريين المتواجدين في بلبنان في طور الإعداد والتنظيم، تبعا للطلبات الواردة إليها.

وحسب بيان للسفارة، اليوم السبت، فإن عملية ترحيل المواطنين الجزائريين المتواجدين في بلبنان، في طور الإعداد والتنظيم تبعا للطلبات الواردة إليها عن طريق البريد الالكتروني الخاص بالسفارة وهو:

)[email protected]:

وتدعو السفارة المواطنين الذين لم يتواصلوا مع مصالحها بأن يقوموا بإرسال طلباتهم في أسرع الآجال.

هذا وتبقى مصالح السفارة على اتصال دائم مع أبناء الجالية الجزائرية المتواجدة في لبنان. وتسعى للاستماع والتفاعل مع كل انشغالاتهم في هذه الظروف.