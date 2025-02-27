بيان هام حول ترقب هلال شهر رمضان

أعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كافة المواطنين، عن موعد ليلة ترقب هلال شهر رمضان الفضيل لهذا العام 1446هـ / 2025م.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن ليلة ترقب هلال شهر رمضان، ستكون يوم الجمعة 29 شعبان 1446هـ. الموافق لـ 28 فيفري 2025م.

وأكدت الوزارة أنه “وإحياءً لهذه السُّنَّة المباركة، ستعقد ندوة خاصة بهذه المناسبة بعد صلاة المغرب بدار الإمام سيدي عبد الرحمن الثعالبي. المحمدية - الجزائر، وستبث عبر وسائل الإعلام.